Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alibaba dépasse les attentes au deuxième trimestre grâce au confinement Reuters • 20/08/2020 à 13:51









ALIBABA DÉPASSE LES ATTENTES AU DEUXIÈME TRIMESTRE GRÂCE AU CONFINEMENT (Reuters) - Alibaba a publié jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, ses activités dans le commerce en ligne et l'informatique dématérialisée ("cloud") ayant été favorisées par les mesures de confinement liées à la pandémie de coronavirus. L'action Alibaba cotée à Wall Street, qui progresse légèrement en avant-Bourse, a gagné environ 23% cette année. Le géant de la distribution en ligne reste néanmoins attentif à la menace par le président américain Donald Trump d'exercer davantage de pressions sur de nombreuses entreprises chinoises, comme TikTok. Les ventes d'Alibaba dans le commerce en ligne ont bondi de 34% à 133,32 milliards de yuans (16,28 milliards d'euros) au cours du deuxième trimestre. L'activité d'Alibaba sur son coeur de métier en Chine a renoué avec ses niveaux d'avant la crise, a dit le groupe, qui a vu par ailleurs ses revenus tirés du "cloud" bondir de 59% à 12,35 milliards de yuans. Hors éléments exceptionnels, Alibaba a dégagé un bénéfice de 14,82 yuans par action cotée à Wall Street, supérieur à un consensus de 13,78 yuans, selon les données IBES de Refinitiv. Le chiffre d'affaires total de la société chinoise a grimpé à 153,75 milliards de yuans sur la période, contre 114,92 milliards de yuans un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur un CA de 147,77 milliards de yuans. (Nilanjana Basu et Akanksha Rana; version française Juliette Portala, édité par Patrick Vignal)

Valeurs associées ALIBABA GRP SP ADS NYSE +0.57%