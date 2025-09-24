Alibaba Cloud accélère son expansion mondiale dans l'IA
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 12:59
Cette stratégie répond à la demande croissante en solutions cloud et IA. Alibaba Cloud lance aussi l'AI Catalyst Program, offrant crédits cloud et accès gratuits à sa plateforme Model Studio pour soutenir les startups IA.
Selon le groupe, plusieurs de ses partenariats illustrent déjà cette dynamique : AstraZeneca pour la pharmacovigilance en Chine, Shiseido pour la cybersécurité, GladCube pour le marketing digital au Japon, et FLUX pour un modèle de langage en japonais spécialisé dans la finance. Turbo AI exploite également son infrastructure pour optimiser le déploiement de solutions IA.
