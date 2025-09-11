 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 203,75
+0,84%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alibaba cherche à lever 3,2 milliards de dollars par le biais d'obligations convertibles afin de renforcer ses capacités dans le domaine de l'informatique en nuage
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 02:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails dans les paragraphes 2 à 4)

Le groupe chinois Alibaba 9988.HK

BABA.N cherche à lever environ 3,2 milliards de dollars dans le cadre d'une offre de billets convertibles à coupon zéro pour renforcer son infrastructure cloud et développer ses activités internationales, a déclaré la société jeudi.

Alibaba, qui a été l'un des acteurs les plus agressifs dans le secteur de l'IA en Chine, a déclaré qu'il utiliserait près de 80% du produit pour augmenter la taille des centres de données, mettre à niveau la technologie et améliorer les services pour répondre à la demande croissante de solutions d'informatique en nuage (cloud computing).

Les 20 % restants seront investis dans le renforcement de la présence sur le marché et l'amélioration de l'efficacité de ses activités de commerce électronique à l'échelle mondiale.

Les obligations de premier rang arriveront à échéance le 15 septembre 2032.

Obligations

Valeurs associées

ALIBABA GRP
15,484 EUR Tradegate -1,36%
ALIBABA GRP
17,6300 USD OTCBB -3,32%
ALIBABA GRP SP ADR
143,930 USD NYSE -2,15%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank