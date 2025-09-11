Alibaba cherche à lever 3,2 milliards de dollars par le biais d'obligations convertibles afin de renforcer ses capacités dans le domaine de l'informatique en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Plus de détails dans les paragraphes 2 à 4)
Le groupe chinois Alibaba 9988.HK
BABA.N cherche à lever environ 3,2 milliards de dollars dans le cadre d'une offre de billets convertibles à coupon zéro pour renforcer son infrastructure cloud et développer ses activités internationales, a déclaré la société jeudi.
Alibaba, qui a été l'un des acteurs les plus agressifs dans le secteur de l'IA en Chine, a déclaré qu'il utiliserait près de 80% du produit pour augmenter la taille des centres de données, mettre à niveau la technologie et améliorer les services pour répondre à la demande croissante de solutions d'informatique en nuage (cloud computing).
Les 20 % restants seront investis dans le renforcement de la présence sur le marché et l'amélioration de l'efficacité de ses activités de commerce électronique à l'échelle mondiale.
Les obligations de premier rang arriveront à échéance le 15 septembre 2032.
