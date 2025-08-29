Alibaba: CA inférieur aux attentes au T1, mais l'IA stimule l'activité "cloud"

Un homme passe devant le logo d'Alibaba

Alibaba a fait état vendredi d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre de son exercice fiscal, l'activité de commerce en ligne du groupe chinois ayant souffert d’une forte concurrence et d’une demande hésitante des consommateurs, éclipsant les gains de sa division de "cloud computing".

L’action cotée aux États-Unis du groupe progressait de 2% dans les échanges avant-Bourse.

La confiance des consommateurs en Chine a été ébranlée par une économie plombée par la crise persistante du secteur immobilier, la faiblesse de la croissance salariale et les perturbations du commerce mondial.

Les consommateurs sont restés prudents, même si les plateformes de commerce en ligne ont multiplié les remises et baisses de prix pour stimuler la demande.

Cette prudence a éclipsé la forte croissance du segment cloud d’Alibaba, dont le chiffre d’affaires a bondi de 26% à 33,40 milliards de yuans (3,98 milliards d'euros), contre une hausse de 18% au trimestre précédent.

Les analystes tablaient sur une progression de 18,4% à 31,44 milliards de yuans, selon les données LSEG.

Alibaba s’est imposé comme l’un des acteurs les plus offensifs du secteur de l’IA en Chine, dévoilant presque chaque semaine de nouvelles améliorations, la dernière en date étant un modèle capable de transformer des photos de portrait en avatars vidéo réalistes.

"Les revenus liés à l’IA représentent désormais une part significative du chiffre d’affaires provenant de clients externes", a déclaré le directeur général d’Alibaba Group, Eddie Wu.

Le groupe a déclaré un chiffre d’affaires total de 247,65 milliards de yuans au premier trimestre clos fin juin, contre 252,92 milliards attendus dans le consensus LSEG.

Le résultat opérationnel d’Alibaba a reculé de 3% sur un an et son résultat d’exploitation ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) a chuté de 14%, en grande partie à cause des investissements dans l’activité de commerce instantané.

(Rédigé par Deborah Sophia à Bangalore et Casey Hall à Shanghai ; version française Noémie Naudin, édité par Augustin Turpin)