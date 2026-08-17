Algoma Steel met en garde contre des répercussions sur les expéditions après l'arrêt des opérations du four électrique à arc suite à une panne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le sidérurgiste canadien Algoma Steel

ASTL.TO a déclaré lundi que les volumes d'expédition futurs pourraient être affectés en raison d'une panne survenue dans sa centrale électrique captive, qui a entraîné la suspension des opérations de son four à arc électrique.

Voici quelques détails importants:

* Algoma a indiqué qu'une turbine de sa centrale Lake Superior Power avait été mise hors service après la détection d'une anomalie, tandis que les autres unités ont continué à fonctionner.

* Les actions de la société, cotées aux États-Unis, ont reculé de 5,3 % avant l'ouverture du marché.

* Le sidérurgiste prévoit que l'arrêt du four à arc électrique ne durera pas plus de 21 jours, car il travaille avec GE Vernova GEV.N pour mettre en service une turbine de rechange sous contrat sur le site.

* La société a indiqué que des solutions alternatives d’alimentation électrique sur site, actuellement à l’étude avec l’Independent Electricity System Operator de l’Ontario, pourraient permettre la remise en service du four à arc électrique dans un délai d’environ 10 jours, si elles sont approuvées.

* Algoma a précisé que les activités de finition et d’expédition se poursuivaient, sans impact significatif prévu sur les livraisons engagées auprès des clients.

* La société a indiqué qu’elle évaluait actuellement la durée de l’arrêt ainsi que ses répercussions opérationnelles et financières, et qu’elle ferait le point une fois cette évaluation terminée et qu’un calendrier de redémarrage de l’exploitation du four à arc électrique sera établi.