- La société de gestion italo-britannique Algebris Investments vient de lancer Algebris Sustainable Bond Fund, un fonds obligataire article 9.Le nouveau produit sera investi dans des titres obligataires mondiaux émis par des entreprises résilientes et de qualité. Il permettra aux investisseurs d’avoir accès à « une large palette d’opportunités dans plusieurs domaines cruciaux pour le développement durable », selon un communiqué.Le fonds a comme objectif de produire un impact positif sur des standards environnementaux et sociaux.Algebris Sustainable Bond Fund sera géré par Gabriele Foà et l’équipe crédit monde d’Algebris. Il bénéficiera aussi de l’expertise d’Antonio Volpin, directeur des investissements senior, de l’utilisation du cadre ESG conçu par Silvia Merler, responsable de la recherche ESG, et de l’expertise de Simone Ragazzi, gérant du fonds Algebris Sustainable World, également article 9. A lire aussi: Algebris s'adjoint un spécialiste de l’énergie

Laurence Marchal