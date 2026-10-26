Alfred Berg nomme un nouveau responsable obligataire

La société de gestion suédoise Alfred Berg a confié la direction de l’équipe de gestion obligataire à Torolv Herstad mi-octobre. L’intéressé succède à Morten Steinsland, qui partira à la retraite début 2027.

Torolv Herstad a rejoint Alfred Berg, détenue à 75?% par BNP Paribas, en 2011, où il a géré des fonds obligataires norvégiens et nordiques. Il cumule plus de vingt ans d’expérience sur les marchés financiers. Outre ses quinze années chez Alfred Berg, il a également travaillé chez Nordea et à la Bourse d’Oslo.

Vétéran des marchés nordiques

Ce changement de direction a été préparé de longue date, assure Alfred Berg. La société de gestion a également renforcé l'équipe avec l’arrivée de Thomas Eitzen, recruté comme gérant senior en janvier de l’année dernière.

Transition cousue main

Par ailleurs, Alfred Berg a déjà embauché un nouveau gérant high yield et prévoit un recrutement supplémentaire au sein de l'équipe obligataire. « Torolv Herstad dirigera ainsi l’une des plus grandes équipes de gestion obligataire des pays nordiques, composée de neuf gérants expérimentés, en le comptant », souligne Alfred Berg.

Le dernier jour de travail de Morten Steinsland est fixé au 31 décembre. À partir du 1er janvier, il restera associé à la société en tant que conseiller, mais ne participera plus à la gestion obligataire courante.

Laurence Marchal