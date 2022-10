Alfi Partners recrute un directeur commercial retail pour les fonds de Jupiter AM

(NEWSManagers.com) - Le tierce partie marketeur Alfi Partners et son client, la société de gestion britannique Jupiter, ont annoncé ce 28 septembre le recrutement de Louis Desforges au poste de directeur du développement retail pour la France. Basé à Paris, au sein d’Alfi Partners, et sous la responsabilité de Warren Tonkinson, le directeur de la distribution chez Jupiter, Louis Desforges sera chargé de développer les activités de Jupiter AM dédiées aux CGP, courtiers et agents généraux d’assurances et à leurs clients.

Il arrive de la Financière de l'Arc, dont il dirigeait le développement depuis trois ans. Par le passé, il a occupé des postes commerciaux chez Franklin Templeton, Axa IM, et Mandarine Gestion.

Alfi Partners promeut les fonds de Jupiter auprès des investisseurs institutionnels, gérant de fortunes et multigérants en France depuis 2009. Les deux entités ont noué un partenariat sur le segment retail en 2019.