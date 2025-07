Alfa Laval: le titre trébuche après des résultats décevants information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 10:41









(Zonebourse.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval chute en Bourse de Stockholm ce mardi suite à la présentation de résultats trimestriels globalement inférieurs aux attentes, affectés notamment par une baisse de la demande pour ses équipements destinés à l'énergie et aux chantiers navals.



Vers 10h20, le titre du groupe spécialisé dans les échanges thermiques, la séparation et le transfert de fluides perd autour de 4,4%, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600.



Les commandes d'Alfa Laval, dont les produits sont utilisés aussi bien dans l'industrie agroalimentaire que dans la marine, ont baissé de 8% à 16,3 milliards de couronnes suédoises, un niveau inférieur aux attentes puisque les analystes visaient 16,6 milliards.



Son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement (Ebitda) ajusté a atteint trois milliard de couronnes, contre 2,9 milliards un an auparavant, alors que le consensus anticipait 3,05 milliards.



Ses ventes ont progressé de 2% à 16,8 milliards contre 16,6 milliards attendus par les analystes.



Dans une note de réaction, les équipes d'UBS évoquent une publication 'décevante' tandis que RBC met en avant des prévisions 'sans surprise'.



Alfa Laval a en effet déclaré s'attendre pour le troisième trimestre à une demande 'dans l'ensemble plus forte qu'au deuxième trimestre'.



Depuis le début de l'année, l'action a perdu près de 12%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.