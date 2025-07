Alfa Laval: le rachat de la cryogénie de Fives est bouclé information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de l'activité cryogénique de l'entreprise française Fives.



Le spécialiste du transfert de chaleur, des technologies de séparation et de transfert de fluides explique que cette acquisition est destinée à renforcer son positionnement sur le marché de la transition énergétique.



Les équipements conçus par Fives Energy Cryogenics jouent en effet un rôle clé dans la liquéfaction, la regazéification et le transport efficaces des gaz, qu'il s'agisse de GNL, d'hydrogène ou de gaz industriels comme l'azote.



L'activité conçoit et fournit des boites froides, des échangeurs de chaleur et des pompes cryogéniques.



Elle emploie plus de 700 personnes en France, en Chine, en Suisse et aux Etats-Unis et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros en 2024.



Le pôle cryogénique de Fives doit intégrer la division énergétique d'Alfa Laval et fonctionnera comme une nouvelle unité opérationnelle distincte, avec une intégration appelée à débuter sans délai.





