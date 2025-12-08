Alexandria Real Estate progresse grâce à un nouveau programme de rachat d'actions

8 décembre - ** Les actions de la société de placement immobilier Alexandria Real Estate Equities ARE.N augmentent de près de 1 % à environ 46 $ avant le marché

** ARE annonce l'autorisation de racheter jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions ordinaires en circulation jusqu'au 31 décembre 2026

** Le nouveau programme remplace l'autorisation actuelle de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 millions de dollars, qui expirera le 31 décembre 2025

** Dans le cadre du programme actuel, Co a racheté 258,2 millions de dollars de ses actions, d'une valeur nominale de 0,01 $ par action, principalement en janvier 2025

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de 53,4 % depuis le début de l'année