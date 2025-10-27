 Aller au contenu principal
Alexandria Real Estate prévoit un FFO ajusté annuel inférieur aux estimations, les actions chutent
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 21:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alexandria Real Estate Equities

ARE.N a prévu des fonds d'exploitation ajustés annuels inférieurs aux estimations de Wall Street lundi, l'activité de location restant sous pression en raison de l'incertitude macroéconomique, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 2% dans les échanges après les heures de bureau.

Le fonds d'investissement immobilier, qui possède, exploite et développe des laboratoires de sciences de la vie, des bureaux et des campus technologiques en Amérique du Nord, a continué à enregistrer une absorption nette négative dans un contexte de taux d'intérêt élevés au cours du trimestre. Une absorption nette négative se produit lorsqu'il y a plus d'espaces vacants que d'espaces loués.

La société s'attend désormais à ce que le FFO ajusté annuel par action se situe entre 8,98 et 9,04 dollars, alors qu'elle prévoyait auparavant une fourchette de 9,16 à 9,36 dollars par action. Les analystes, en moyenne, s'attendent à ce que la société déclare un FFO ajusté de 9,23 $ par action pour l'année, selon les données compilées par LSEG.

En outre, les clients pharmaceutiques de la FPI sont confrontés au risque de coûts plus élevés en raison des tarifs douaniers proposés par le président américain Donald Trump sur les médicaments importés dans un environnement déjà inflationniste.

La société basée à Pasadena, en Californie, a déclaré des FFO ajustés au troisième trimestre, une mesure de performance clé pour les FPI, de 2,22 $ par action, contre des estimations consensuelles de 2,30 $ par action.

Son taux d'occupation au 30 septembre était de 90,6 %, contre 90,8 % au trimestre précédent.

Le revenu total pour le trimestre était de 751,94 millions de dollars, en baisse par rapport aux 791,6 millions de dollars de l'année précédente.

Alexandria a déclaré une perte nette de 1,38 $ par action pour le trimestre terminé le 30 septembre, comparativement à un revenu de 96 cents par action pour la même période l'an dernier.

