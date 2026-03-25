Alexandria Real Estate chute après que BMO ait rétrogradé sa notation à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de placement immobilier Alexandria Real Estate Equities ARE.N ont baissé de plus de 1 % à environ 47 $ avant la mise en marché

** BMO rétrograde la notation de "surperformer" à "performance du marché" et abaisse l'objectif de cours (PT) de 65 $ à 52 $

** Le nouvel objectif de cours (PT) implique une hausse de 9,8 % par rapport à la dernière clôture du titre

** La société de courtage indique que l'offre de la société diminue en raison du ralentissement du développement, que les livraisons sont limitées et concentrées à Boston et à Cambridge et que près de la moitié du pipeline d'ARE est pré-louée

** La société ajoute qu'un financement insuffisant pour la découverte de médicaments en phase précoce contraint la demande des locataires, tandis que des taux d'intérêt et de capitalisation plus élevés limitent l'absorption locative et réduisent l'exécution des projets de développement et des fusions-acquisitions

** 4 des 18 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 13 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian (PT) est de 60 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 3,2 % depuis le début de l'année