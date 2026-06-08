Alexander Roose quitte Decalia pour Argenta AM

Alexander Roose a quitté la société de gestion suisse Decalia où il travaillait depuis cinq ans en tant que responsable des actions et gérant senior. Il a rejoint Argenta Asset Management comme responsable des actions en juin 2026, selon un communiqué.

Alexander Roose avait rejoint Decalia en 2021 en provenance de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), en même temps que son collègue Quirien Lemey. Il avait travaillé 15 ans au sein de DPAM, dernièrement comme directeur des investissement actions fondamentales et responsable des actions durables.

Dans le même temps, Argenta AM a recruté Hans Bevers en tant que directeur des investissements. L’intéressé vient de Degroof Petercam où il était responsable de définir des scénarios économiques.

Argenta Asset Management est la filiale de gestion d’actifs de la banque belge Argenta. La société est dirigée par Hugo Lasat, l’ex-directeur général de DPAM , depuis le début de l’année 2026.

« L’arrivée d’Alexander Roose et de Hans Bevers s’inscrit dans notre ambition de construire, pour Argenta et ses clients, un gestionnaire d’actifs solide et indépendant, doté d’un centre d’expertise solidement établi en Belgique », a déclaré Hugo Lasat. Il ajoute avoir pour objectif à court terme, d’intégrer le top 5 des gestionnaires d’actifs belges.

AAM gère actuellement des actifs bruts d’un montant de 22,6 milliards d’euros.

Laurence Marchal