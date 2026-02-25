Alessandro di Cino nommé représentant de Cardif Assurance Vie au conseil de Carmila
25/02/2026
Alessandro di Cino représentera également Cardif Assurance Vie au sein du comité stratégique et d'investissement ainsi qu'au comité RSE.
Nathalie Robin était représentante permanente de Cardif Assurance Vie au sein du conseil d'administration de Carmila depuis le 12 juin 2017.
À la suite de ce changement, le conseil d'administration de Carmila comprend 6 femmes sur 12 administrateurs.
Valeurs associées
|17,820 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
