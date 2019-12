Alès Groupe - Patrick Puy est nommé Président du Directoire d'Alès Groupe

A la suite d'un Conseil de Surveillance qui s'est tenu le 17 décembre 2019, le Groupe Alès annonce la nomination de Patrick Puy en qualité de Président du Directoire, en remplacement de Fréderic Poux, démissionnaire.Patrick Puy aura pour mission d'accélérer la transformation du Groupe qui s'articulera autour de trois piliers principaux :o L'amélioration de la rentabilité du Groupe ;o L'optimisation des opérations et des processus de production ;o La revue stratégique des activités du Groupe.Patrick Puy était depuis 2016 Président directeur général du groupe Vivarte. Il a démarré sa carrière au sein des groupes Total puis Schlumberger. Il a par la suite occupé plusieurs postes de direction chez Legrand (1990-2000), avant de prendre la présidence de Moulinex-Brandt en 2000. En 2004, il a fondé le bureau français du cabinet de conseil en restructuration Alvarez & Marsal. En 2010, il a été nommé Directeur général de TDF France, opérateur d'infrastructures numériques, avant de devenir, en 2013, Président d'Arc International jusqu'en 2015, ainsi que, quelques mois plus tard, Directeur général du groupe Spir Communication.Il a assuré avec succès le retournement et la transformation de l'ensemble de ces entreprises.Patrick Puy est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs.