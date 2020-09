Alès Groupe - Compte rendu Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 17 septembre 2020

Lors de l'Assemblée Générale mixte, ordinaire et extraordinaire, se tenant à huis clos le 17 septembre 2020 à Paris au siège social de la société sous la Présidence de Monsieur Romain Alès, les résolutions présentées dans les Balo du 17 juillet et du 28 août 2020 ont toutes été approuvées à l'exception de la résolution dix-sept « Augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE » pour laquelle le Directoire avait émis une recommandation de non agrément.



Prochains rendez-vous



o Résultats semestriels 2020 : 29 septembre 2020