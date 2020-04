Alès Groupe - Chiffre d'affaires du premier trimestre de l'exercice 2020

Alès Groupe a réalisé au 1er trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 48,7 M€, en baisse de 13,0% à taux de change courants (-12,9% à taux de change constants) par rapport à 2019. Après un bon démarrage sur les deux premiers mois de l'année (+4,9%), l'activité a été impactée, dès mars, par la crise du Covid-19 qui a entrainé un gel de la distribution dans la quasi-totalité des pays européens puis aux USA. Cette forte chute d'activité résulte notamment du recentrage des pharmacies et parapharmacies sur la vente de produits médicaux et de la fermeture courant mars des salons de coiffure.



En croissance de 12,5% à fin février, l'activité en France enregistre finalement un chiffre d'affaires en baisse de 15,5% à 16,2 M€.

Les ventes à l'international réalisent, quant à elles, un chiffre d'affaires de 32,5 M€, en baisse de 11,7%. L'Italie, le Benelux et l'Espagne font notamment partie des pays où le Groupe est le plus impacté.