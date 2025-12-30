Alerus Financial progresse après s'être délesté de titres à faible rendement d'une valeur de 360 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 décembre - ** Les actions de la banque communautaire Alerus Financial ALRS.O augmentent de 1,4 % à 22,01 $ dans les premiers échanges ** ALRS a annoncé lundi qu'elle avait vendu 360 millions de dollars de titres à faible rendement et réinvesti le produit de la vente dans des titres à rendement plus élevé afin de stimuler la rentabilité

** La société indique que le remaniement du portefeuille obligataire a entraîné une perte nette ponctuelle avant impôts de 68,5 millions de dollars, mais devrait augmenter la marge d'intérêt nette en 2026

** L'analyste Brendan Nosal de Hovde Group estime que l'absence de nouvelle levée de fonds et de dilution de la valeur comptable tangible est un atout majeur

** En incluant les mouvements de la séance, ALRS est en hausse de 14,5% depuis le début de l'année