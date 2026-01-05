 Aller au contenu principal
Alerus Financial en hausse après que Raymond James a revalorisé son action
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la banque régionale Alerus Financial ALRS.O augmentent de 1,3 % à 22,73 $ en pré-marché

** Raymond James relève ALRS de "surperformance" à "achat fort" suite au remaniement du portefeuille obligataire fin décembre; augmente l'objectif de cours à 27 $ contre 25 $, soit une hausse de 20,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage augmente de 8% ses estimations de BPA pour 2026 et 2027 pour ALRS après l'assainissement du bilan, ce qui devrait permettre à la banque de recentrer son énergie sur les opportunités de croissance organique

** Nous sommes de plus en plus optimistes sur les actions ALRS, car nous pensons que la valorisation actualisée présente un point d'entrée attractif pour une banque qui présente désormais un profil de croissance amélioré", déclare David Long, analyste chez Raymond James

** L'action ALRS a augmenté de 17 % en 2025

