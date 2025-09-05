 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
ALERTE - La FDA américaine lance une alerte à l'importation pour stopper les importations illégales d'ingrédients de médicaments contre l'obésité
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 18:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 et 3)

La Food and Drug Administration (FDA) a lancé une alerte à l'importation vendredi, afin d'empêcher les importations illégales d'ingrédients de médicaments GLP-1, utilisés pour la perte de poids et le diabète, d'entrer sur le marché national à partir de sources non vérifiées.

L'agence a déclaré qu'elle était consciente que certains patients se tournaient vers des versions composées du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N , qui ne sont pas approuvées par l'agence. Afin de protéger les patients qui utilisent des médicaments composés, l'alerte "liste verte" inclura des ingrédients provenant d'installations que la FDA a inspectées ou évaluées, a indiqué la FDA.

La "liste verte" fait partie du système d'alerte à l'importation de la FDA, qui identifie les entreprises ou les produits qui ont résolu les problèmes de conformité et ne sont pas soumis à une détention automatique à la frontière.

