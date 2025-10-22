Alector plonge après l'échec d'un médicament contre la démence à ralentir la progression de la maladie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Alector ALEC.O chutent de 49,5 % à 1,64 $ avant la mise sur le marché

** Le médicament d'ALEC, l'atozinemab, co-développé avec GSK

GSK.L , n'a pas réussi à ralentir la progression d'une forme rare de démence lors d'un essai de phase avancée

** Le latozinemab a été testé chez des personnes atteintes de démence frontotemporale causée par des mutations du gène de la progranuline, une maladie qui entraîne un déclin cognitif précoce et sévère

** La société réduit ses effectifs d'environ 49 %, soit 75 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration qui devrait coûter 7,7 millions de dollars

** A la dernière clôture, l'action ALEC était en hausse de 69,8 % depuis le début de l'année