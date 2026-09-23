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Aldi baisse les prix de ses produits alimentaires aux États-Unis pour l'automne, face à l'inflation et à la pression concurrentielle
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 17:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La chaîne de supermarchés discount Aldi a annoncé mercredi qu'elle allait baisser les prix d'une gamme de produits alimentaires aux États-Unis cet automne, une mesure qui, selon l'entreprise, permettra aux consommateurs d'économiser environ 86 millions de dollars alors qu'ils continuent de faire face à l'inflation.

Voici quelques détails:

* Cette annonce intervient alors que les distributeurs alimentaires américains se livrent une concurrence acharnée pour attirer les consommateurs à la recherche du meilleur rapport qualité-prix, qui restent sélectifs dans leurs dépenses face à la hausse des prix de l’essence et à l’incertitude économique.

* Les grands acteurs du secteur, notamment Kroger KR.N et Walmart WMT.O , maintiennent leurs prix à un niveau bas afin de séduire les consommateurs soucieux de leur budget.

* Ces baisses de prix d’automne seront effectives du 23 septembre jusqu’au 3 novembre au moins dans tous les magasins Aldi aux États-Unis.

* Parmi les produits dont les prix viennent d’être baissés figurent les raisins Autumncrisp, les poires Bartlett, les choux de Bruxelles ainsi qu’ une large gamme de pommes et de pommes de terre.

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