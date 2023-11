(AOF) - Alderan poursuit le renforcement de ses équipes avec les recrutements de Priscilla Baruc en tant que Responsable Juridique et de Romain Delval au poste de Fund Manager. Rattachée au secrétariat général, pôle dirigé par Elsa Peral Osuna, Priscilla a pour mission d’accompagner les équipes d’Alderan dans le traitement des diverses problématiques juridiques auxquelles elles font face au quotidien et de les conseiller dans la rédaction et la revue des documents juridiques.

Elle est diplômée d'un Master en droit fiscal de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et formée à l'expertise immobilière au sein du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Romain Delval a pour mission principale chez Alderan d'assurer une gestion optimale et de mesurer en temps réel la performance de chaque fonds.

Titulaire du diplôme " Immobilier d'Entreprise " de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Romain a débuté sa carrière au sein du groupe La Française, accumulant plus de sept années d'expérience en tant que Fund Manager. Plus récemment, il a occupé le poste de Fund Manager au sein de la foncière Frey.