Alderan franchit le cap des 2 milliards d’euros d’encours sous gestion

(AOF) - La société de gestion indépendante Alderan a dépassé le seuil symbolique des 2 milliards d’euros d’encours sous gestion. " Le passage du cap des 2 milliards d'euros d'encours constitue une étape symbolique pour Alderan. C'est le fruit d'un travail collectif et de la confiance de nos investisseurs. Nous allons continuer à aller plus loin en proposant des solutions d'investissement résilientes et responsables, s'appuyant sur notre expertise reconnue en immobilier et tout en renforçant les investissements à l'international ", a déclaré Rémy Bourgeon, président d'Alderan.

Alderan gère actuellement six fonds régulés, dont deux SCPI, ainsi que 10 mandats sous gestion. Son patrimoine immobilier compte plus de 250 immeubles répartis dans neuf pays, illustrant sa stratégie de diversification et d'internationalisation.

Si la majeure partie du patrimoine géré provient de la SCPI ActivImmo (1,4 milliard d'euros de capitalisation au 30 juin 2025), la dynamique est également portée par Comète, la SCPI diversifiée lancée fin 2023, qui atteint déjà une capitalisation de 286 millions d'euros au 30 juin 2025.