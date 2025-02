Alcon: T. Rowe Price au-dessus de 3% des droits de vote information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - Le fonds d'investissement américain T. Rowe Price a franchi à la hausse le seuil de 3% des droits de vote d'Alcon, apprend-on dans un avis financier.



Suite à une acquisition d'action, le gestionnaire d'actifs basé à Baltimore détenait en date du lundi 10 février 15.078.118 titres, soit 3,02% des droits de vote du spécialiste de l'ophtalmologie suisse, est-il indiqué dans le document.





Valeurs associées ALCON 82,26 CHF Swiss EBS Stocks -0,05%