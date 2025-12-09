 Aller au contenu principal
Alcon relève son offre d'acquisition de Staar Surgical à 1,6 milliard de dollars
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alcon ALCC.S a porté son offre d'acquisition de la société de technologie médicale Staar Surgical STAA.O à 1,6 milliard de dollars, a-t-on appris mardi, en relevant le niveau de l'offre et en réduisant les paiements connexes aux dirigeants de Staar.

L'opération impliquerait qu'Alcon achète les actions de Staar pour 30,75 dollars par action en espèces. Son offre initiale, convenue début août au prix de 1,5 milliard de dollars, s'était heurtée à une forte résistance de la part des actionnaires de Staar.

Les actions de STAAR Surgical étaient en hausse de 10,4 % à 25,6 dollars dans les échanges avant bourse.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALCON
64,480 CHF Swiss EBS Stocks +0,37%
STAAR SURGICAL
27,3346 USD NASDAQ +16,12%
