Alcon relève son offre d'acquisition de Staar Surgical à 1,6 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alcon ALCC.S a porté son offre d'acquisition de la société de technologie médicale Staar Surgical STAA.O à 1,6 milliard de dollars, a-t-on appris mardi, en relevant le niveau de l'offre et en réduisant les paiements connexes aux dirigeants de Staar.

L'opération impliquerait qu'Alcon achète les actions de Staar pour 30,75 dollars par action en espèces. Son offre initiale, convenue début août au prix de 1,5 milliard de dollars, s'était heurtée à une forte résistance de la part des actionnaires de Staar.

Les actions de STAAR Surgical étaient en hausse de 10,4 % à 25,6 dollars dans les échanges avant bourse.