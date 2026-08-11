Alcon relève ses objectifs de profits pour 2026

Fort de résultats du 2e trimestre marqués à la fois par une croissance dynamisée par ses nouveaux produits et une amélioration de sa rentabilité, Alcon fait part d'un relèvement de ses objectifs de profits pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Alcon anticipe désormais, pour l'ensemble de 2026 et hors effets de change, une hausse de son BPA core de 12 à 15%, et non plus de 10 à 13%, ainsi qu'une amélioration de sa marge opérationnelle core de 90 à 190 points de base, et non plus de 70 à 170 points de base.

Le groupe de santé suisse continue toutefois de tabler sur une croissance de 5 à 7% de son chiffre d'affaires à taux de change constants, un objectif reposant notamment sur l'hypothèse d'une progression d'environ 3 à 4% de ses marchés agrégés.

Sur son 2e trimestre 2026, il a engrangé un BPA core de 0,84 USD, en croissance de 9%, avec une marge opérationnelle core de 20,6%, en augmentation de 1,6 point, pour un chiffre d'affaires de 2 782 MUSD, en hausse de 7%, toujours hors effets de change.

"UNITY, PanOptix Pro, TRYPTYR et d'autres lancements récents stimulent la croissance et renforcent la force de notre moteur d'innovation", met en avant David J. Endicott, le directeur général (CEO) du laboratoire spécialisé en ophtalmologie.

"A travers le portefeuille, nos produits innovants continuent de gagner en traction et d'élargir nos positions sur le marché, y compris les lentilles de contact, où nous continuons de gagner des parts de marché", poursuit le dirigeant.

"Avec un portefeuille solide et plusieurs lancements importants à venir, nous sommes bien placés pour assurer une croissance durable à long terme et renforcer davantage notre leadership dans les soins oculaires", conclut David J. Endicott.