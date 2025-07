Alcon: rachat de LumiThera et de sa photobiomodulation information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 17:07









(CercleFinance.com) - Alcon a annoncé lundi son intention de faire l'acquisition de LumiThera, une société américaine à l'origine d'un dispositif médical qui propose un traitement par photobiomodulation (PBM) de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).



Ce traitement homologué par la FDA depuis 2024 et qui fait l'objet depuis 2018 d'un marquage CE en Europe permet de traiter la perte de vision chez les patients atteints de DMLA sèche.



Il s'agit, d'après LumiThera, d'un traitement non invasif capable d'améliorer la vision et de traiter la maladie plus précocement, avant la perte définitive de la vue.



La DMLA est aujourd'hui l'une des principales causes de perte visuelle chez les personnes âgées de 65 ans et plus, avec une prévalence de la DLMA sèchen estimée autour de 200 millions de patients à l'échelle mondiale.



A noter que le périmètre de la transaction, dont les termes n'ont pas été dévoilés, porte uniquement sur le produit-phare de photobiomodulation ophtalmique (PBM) de LumiThera, et non par sur AdaptDx, un adaptomètre portable qui fonctionne à l'aide de l'IA, ni sur la plateforme électrophysiologique Nova qui fournit une évaluation objective de l'ensemble des troubles visuels et neurovisuels.





Valeurs associées ALCON 69,640 CHF Swiss EBS Stocks -0,31%