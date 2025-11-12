Alcon entouré pour des trimestriels meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 10:15
De même, sa marge opérationnelle coeur s'est tassée moins que prévu, reculant de 0,4 point à 20,2% pour un chiffre d'affaires en croissance de 6% à 2,59 MdsUSD (+5% à taux de changes constants), tirée en particulier par les équipements (+13%).
'Unity VCS gagne de l'attrait sur les marchés clés et notre carnet de commandes demeure solide', précise son CEO David J Endicott, qui pointe aussi un bon accueil des chirurgiens à PanOptix Pro et des débuts prometteurs pour Tryptyr.
Sur ces bases, Alcon confirme ses objectifs pour l'ensemble de 2025, dont un BPA coeur entre 3,05 et 3,15 USD, une marge opérationnelle coeur entre 19,5 et 20,5%, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 10,3 et 10,4 MdsUSD.
Valeurs associées
|65,320 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+5,87%
