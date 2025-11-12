 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,21
+1,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alcon confirme ses prévisions pour 2025 et bondit en Bourse
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2025 à 11:06

Photo d'illustration ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Photo d'illustration ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le laboratoire suisse Alcon, spécialisé dans l'ophtalmologie, a vu ses ventes accélérer au troisième trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2025, faisant bondir le cours de son action mercredi en Bourse.

Après avoir gagné plus de 7% dans les premiers échanges, l'action de ce groupe - qui fabrique notamment des lentilles de contact et équipements pour la chirurgie de l'oeil - s'adjugeait 5,74% à 65,08 francs suisses à 9H04 GMT, surpassant le SMI, l'indice phare de la Bourse suisse, en hausse de 0,60%. Depuis le début de l'année, le titre avait perdu plus de 19% de sa valeur après avoir abaissé ses prévisions pour 2025 à deux reprises, invoquant l'impact des droits de douane américains.

"Les perspectives ont été confirmées, ce qui est important après deux avertissements sur ses résultats plus tôt dans l'année", a réagi Sibylle Bischofberger, analyste chez Vontobel dans un commentaire boursier.

Selon elle, Alcon avance désormais "dans la bonne direction", aidé par le lancement de nouveaux produits et l'amélioration des conditions de marché.

Le groupe genevois a maintenu sa prévision de croissance pour ses ventes (hors effets de change) aux environs de 4% à 5% en 2025 et réaffirmé s'attendre à un impact des droits de douane d'environ 100 millions de dollars (86 millions de dollars).

Ce montant représente "approximativement 2% de ses coûts de production", quantifie Daniel Jelovcan, analyste à la Banque cantonale de Zurich, qui souligne cependant qu'Alcon espère pouvoir les compenser entièrement grâce "aux effets de change et à des mesures opérationnelles".

Pour l'heure, l'analyste relève surtout "le retour longuement attendu à une solide croissance" au troisième trimestre, "après deux trimestres faibles" sur la première moitié de l'exercice.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Alcon s'est monté à près de 2,6 milliards de dollars, progressant de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. Ses ventes ont été dopées en particulier par les équipements chirurgicaux, en hausse de 13%.

Le groupe cherche actuellement à racheter l'entreprise américaine Staar Surgical pour se renforcer dans les lentilles implantables.

En août, Alcon avait dévoilé un accord pour racheter cette entreprise californienne pour 1,5 milliard de dollars.

Bien qu'approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises, cet accord se heurte cependant à l'opposition du fonds new-yorkais Broadwood Partners, le plus gros actionnaire de Staar Surgical, qui juge le prix proposé par Alcon "inadéquat".

Guerre commerciale
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ALCON
64,500 CHF Swiss EBS Stocks +4,54%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.11.2025 12:26 

    (Actualisé avec Chevron, IBM, On Holding, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% ... Lire la suite

  • Dépouillement des bulletins de vote lors des élections législatives, lle 11 novembre 2025 à Bagdad, en Irak ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    Législatives en Irak: la liste du Premier ministre remporte une large victoire, selon son entourage
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:18 

    La liste du Premier ministre irakien, Mohamed Chia al-Soudani, a remporté une large victoire aux élections législatives tenues mardi, ont déclaré mercredi à l'AFP des sources proches de sa formation politique. La liste chiite Coalition pour la reconstruction et ... Lire la suite

  • De la fumée s'élève après des frappes israéliennes aux alentours du village de Qatrani, dans le sud du Liban, le 10 novembre 2025 ( AFP / Rabih DAHER )
    Dans le sud du Liban, Israël accusé d'empêcher la reconstruction
    information fournie par AFP 12.11.2025 12:10 

    Lorsqu'il a commencé à militer pour la reconstruction des villages frontaliers du sud du Liban, dévastés par la dernière guerre avec Israël, Tarek Mazraani dit avoir été menacé par des drones de l'armée israélienne qui ont survolé la zone où il habite. Depuis l'entrée ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Italie: léger rebond de la production industrielle en septembre
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.11.2025 12:01 

    La production industrielle italienne a légèrement rebondi en septembre (+1,5% sur un an) après un mauvais mois d'août (-2,4%), notamment dans les secteurs électronique et alimentaire, a indiqué mercredi l'Institut national des statistiques (Istat). La production ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank