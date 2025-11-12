Alcon confirme ses prévisions pour 2025 et bondit en Bourse

Photo d'illustration ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le laboratoire suisse Alcon, spécialisé dans l'ophtalmologie, a vu ses ventes accélérer au troisième trimestre et a confirmé ses prévisions pour 2025, faisant bondir le cours de son action mercredi en Bourse.

Après avoir gagné plus de 7% dans les premiers échanges, l'action de ce groupe - qui fabrique notamment des lentilles de contact et équipements pour la chirurgie de l'oeil - s'adjugeait 5,74% à 65,08 francs suisses à 9H04 GMT, surpassant le SMI, l'indice phare de la Bourse suisse, en hausse de 0,60%. Depuis le début de l'année, le titre avait perdu plus de 19% de sa valeur après avoir abaissé ses prévisions pour 2025 à deux reprises, invoquant l'impact des droits de douane américains.

"Les perspectives ont été confirmées, ce qui est important après deux avertissements sur ses résultats plus tôt dans l'année", a réagi Sibylle Bischofberger, analyste chez Vontobel dans un commentaire boursier.

Selon elle, Alcon avance désormais "dans la bonne direction", aidé par le lancement de nouveaux produits et l'amélioration des conditions de marché.

Le groupe genevois a maintenu sa prévision de croissance pour ses ventes (hors effets de change) aux environs de 4% à 5% en 2025 et réaffirmé s'attendre à un impact des droits de douane d'environ 100 millions de dollars (86 millions de dollars).

Ce montant représente "approximativement 2% de ses coûts de production", quantifie Daniel Jelovcan, analyste à la Banque cantonale de Zurich, qui souligne cependant qu'Alcon espère pouvoir les compenser entièrement grâce "aux effets de change et à des mesures opérationnelles".

Pour l'heure, l'analyste relève surtout "le retour longuement attendu à une solide croissance" au troisième trimestre, "après deux trimestres faibles" sur la première moitié de l'exercice.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires d'Alcon s'est monté à près de 2,6 milliards de dollars, progressant de 6% par rapport à la même période un an plus tôt. Ses ventes ont été dopées en particulier par les équipements chirurgicaux, en hausse de 13%.

Le groupe cherche actuellement à racheter l'entreprise américaine Staar Surgical pour se renforcer dans les lentilles implantables.

En août, Alcon avait dévoilé un accord pour racheter cette entreprise californienne pour 1,5 milliard de dollars.

Bien qu'approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises, cet accord se heurte cependant à l'opposition du fonds new-yorkais Broadwood Partners, le plus gros actionnaire de Staar Surgical, qui juge le prix proposé par Alcon "inadéquat".