Alcoa progresse après une perte moins importante que prévu au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions de la société d'aluminium Alcoa Corp AA.N augmentent de 1,3 % à 36,10 $ en pré-commercialisation, la société affichant une perte inférieure aux prévisions pour le troisième trimestre

** La société a déclaré une perte ajustée par action de 0,02 $, inférieure aux estimations d'une perte de 0,05 $; les revenus ont atteint 3,0 milliards de dollars, inférieurs aux 3,03 milliards de dollars attendus

** Les résultats ont été affectés par la baisse des prix de l'alumine et des activités de négoce

** La production d'alumine augmente de 4 % grâce à la réduction de la maintenance dans les raffineries australiennes; la production d'aluminium augmente de 1 % grâce aux progrès réalisés dans l'usine d'électrolyse de San Ciprián

** La société prévoit une production d'alumine de 9,5 à 9,7 millions de tonnes en 2025 et une production d'aluminium de 2,3 à 2,5 millions de tonnes

** 8 analystes sur 14 considèrent l'action comme un "achat" ou supérieure, cinq la considèrent comme un "maintien"; PT médian à 40,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions AA ont baissé de 5,6% depuis le début de l'année