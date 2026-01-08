 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alcoa perd du terrain après que J.P. Morgan l'a rétrogradé à "sous-pondérer"
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 10:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du producteur d'aluminium Alcoa

AA.N chutent de 3,4% à 60,61 dollars sur le marché libre après que J.P. Morgan ait abaissé sa note de "neutre" à "sous-pondéré"

** La société de courtage note que les niveaux de stocks initiaux de janvier ont augmenté de près de 15 % en Chine

** Les acheteurs chinois résistent à la hausse des prix, ce qui affaiblit la demande

** Prévoit également des excédents d'aluminium pour l'année fiscale 26/27, en partie grâce à la nouvelle offre indonésienne

** Augmentation du PT de 45 $ à 50 $, soit une baisse de 20 % par rapport à la dernière clôture d'AA

** Huit des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 47 $ - données LSEG

** Les actions AA ont gagné près de 41% en 2025

Valeurs associées

ALCOA-WI
62,710 USD NYSE -1,32%
Aluminium alloy
2 509,00 USD LME 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 145,00 USD LME -0,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank