Alcoa perd du terrain après que J.P. Morgan l'a rétrogradé à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du producteur d'aluminium Alcoa

AA.N chutent de 3,4% à 60,61 dollars sur le marché libre après que J.P. Morgan ait abaissé sa note de "neutre" à "sous-pondéré"

** La société de courtage note que les niveaux de stocks initiaux de janvier ont augmenté de près de 15 % en Chine

** Les acheteurs chinois résistent à la hausse des prix, ce qui affaiblit la demande

** Prévoit également des excédents d'aluminium pour l'année fiscale 26/27, en partie grâce à la nouvelle offre indonésienne

** Augmentation du PT de 45 $ à 50 $, soit une baisse de 20 % par rapport à la dernière clôture d'AA

** Huit des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 47 $ - données LSEG

** Les actions AA ont gagné près de 41% en 2025