Alcoa perd du terrain après que J.P. Morgan l'a rétrogradé à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 janvier - ** Les actions du producteur d'aluminium Alcoa
AA.N chutent de 3,4% à 60,61 dollars sur le marché libre après que J.P. Morgan ait abaissé sa note de "neutre" à "sous-pondéré"
** La société de courtage note que les niveaux de stocks initiaux de janvier ont augmenté de près de 15 % en Chine
** Les acheteurs chinois résistent à la hausse des prix, ce qui affaiblit la demande
** Prévoit également des excédents d'aluminium pour l'année fiscale 26/27, en partie grâce à la nouvelle offre indonésienne
** Augmentation du PT de 45 $ à 50 $, soit une baisse de 20 % par rapport à la dernière clôture d'AA
** Huit des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 47 $ - données LSEG
** Les actions AA ont gagné près de 41% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer