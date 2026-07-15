Alcoa donne son feu vert à la construction d'une usine de gallium en Australie, avec le soutien des États-Unis, du Japon et de l'Australie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Alcoa Corp AA.N a annoncé mardi avoir pris la décision finale d'investir dans la construction d'une usine de gallium au sein de sa raffinerie d'alumine de Wagerup, en Australie-Occidentale, avec le soutien des gouvernements australien , japonais et américain ainsi que de partenaires industriels. Les gouvernements américain et australien avaient annoncé en octobre qu’ils soutiendraient les projets d’expansion d’Alcoa dans la région, quelques mois après que l’entreprise eut signé un accord de développement conjoint avec une coentreprise entre le gouvernement japonais et Sojitz Corp 2768.T .

* Le producteur d’aluminium basé aux États-Unis prévoit de construire et d’exploiter cette usine, qui pourrait fournir jusqu’à 10 % de l’approvisionnement mondial en gallium.

* "Cette décision finale d’investissement reflète l’engagement commun des gouvernements et de l’industrie à renforcer les chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques entre les partenaires", a déclaré William F. Oplinger, président-directeur général d’Alcoa.

* Les travaux de construction devraient débuter une fois les préparatifs finaux du site achevés, a ajouté la société.

* Le gallium, matière première utilisée dans la production d’alumine, est un minéral essentiel pour le secteur technologique, en particulier les industries des semi-conducteurs et de la défense.

* Au début du mois, Alcoa a conclu un accord en vue d’acquérir la majeure partie du portefeuille d’aluminium de South32 S32.AX pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars, afin d’étendre son accès à des actifs en amont, notamment des actifs liés à la bauxite, à l’alumine et à l’aluminium au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie-Occidentale.