Alcoa doit payer 39 millions de dollars après avoir déboisé illégalement des forêts indigènes australiennes

par Christine Chen

La société américaine d'aluminium Alcoa AA.N paiera 55 millions de dollars australiens (38,9 millions de dollars) pour remettre en état la forêt indigène qu'elle a illégalement défrichée en Australie occidentale afin d'extraire de la bauxite, a déclaré mercredi le ministère australien de l'Environnement.

Le paiement concerne près de 2 100 hectares (5 190 acres) de terres défrichées entre 2019 et 2025 dans la Northern Jarrah Forest, au sud de Perth, sans avoir demandé l'autorisation du gouvernement.

Le ministère a qualifié ce paiement de "sans précédent", car il s'agit du plus important de ce type, et a déclaré qu'il financerait des initiatives axées sur la conservation, notamment des compensations écologiques, des programmes visant à préserver les cacatoès noirs menacés d'extinction qui nichent dans les jarrahs, ainsi que l'amélioration de la gestion des espèces envahissantes.

Alcoa a déclaré qu'elle opérait en conformité avec les lois australiennes tout en acceptant le paiement pour reconnaître son défrichement historique.

L'entreprise exploite la bauxite, matière première de l'aluminium, en Australie occidentale depuis les années 1960 et a défriché environ 28 000 hectares (69 000 acres) de la forêt indigène de jarrahs de l'État. Sur les quelque 5 500 personnes qu'Alcoa emploie au niveau national, environ 4 300 se trouvent dans l'État.

L'opposition au défrichement et à l'impact environnemental d'Alcoa sur les seules forêts de jarrah au monde n'a cessé de croître, une récente proposition de défrichement de 11 500 hectares supplémentaires ayant suscité un nombre record de 59 000 soumissions de la part du public à l'organisme de surveillance de l'environnement de l'État.

Le gouvernement a entrepris une évaluation stratégique afin de mesurer l'impact environnemental cumulé des activités minières actuelles et potentielles d'Alcoa jusqu'en 2045, a déclaré le ministère de l'environnement.

Alcoa sera autorisée à poursuivre le défrichage d'un "nombre limité de terres" pendant 18 mois, en vertu d'une exemption d'intérêt national, afin de garantir la continuité de l'approvisionnement en bauxite pendant la durée de l'évaluation, a-t-il ajouté.

Alcoa s'est engagée à verser 4,2 millions de dollars australiens supplémentaires pour compenser les activités couvertes par l'exemption.

"Nous nous engageons à mener des activités responsables et nous nous félicitons de cette étape importante dans la transition de nos autorisations vers un processus d'évaluation contemporain qui offre une plus grande certitude pour nos activités et notre personnel à l'avenir", a déclaré le directeur général d'Alcoa, William Oplinger, dans un communiqué.

(1 $ = 1,4152 dollar australien)