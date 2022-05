Alchimie signe un partenariat avec LG Channels pour renforcer sa présence en Europe sur les marchés AVOD et FAST

Paris, le 09 mai 2022 – 17h45 CEST : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes

thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le renforcement de sa présence en Europe sur les marchés de l’AVOD et du FAST1

suite à la signature d’un partenariat avec LG Channels. LG Channels est un service de streaming de contenus premium gratuit, destiné à offrir une expérience améliorée aux détenteurs de téléviseurs connectés LG. Alchimie Channels sera disponible sur les modèles de LG Smart TVs fonctionnant sous webOS 3.0.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie déclare : « Nous sommes ravis de signer ce partenariat avec LG Electronics que je remercie pour sa confiance. Bénéficiant de l’audience de LG,

Alchimie augmente la visibilité de ses chaînes auprès de millions d’utilisateurs européens. En outre, ce partenariat nous renforce sur les marchés de l’AVOD et du FAST sur lesquels nous souhaitons nous

développer cette année ».