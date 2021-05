Alchimie s'associe à Struum, un service de streaming innovant, conçu pour simplifier la découverte et la sélection de contenus à travers l'offre mondiale de streaming, grâce à un système de crédit unique en son genre

Struum distribuera treize chaînes thématiques d'Alchimie via une nouvelle plateforme de streaming basée sur le paiement par crédit

Le public américain pourra découvrir et accéder aux émissions premium des chaînes thématiques d'Alchimie - individuellement



Paris, le 18 mai 2021 - 18h00 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 - ALCHI - Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd'hui un nouveau partenariat prometteur avec Struum, le très attendu nouveau service de streaming innovant, soutenu par Michael Eisner et Tornante Company. La plateforme américaine Struum, lance son service aujourd'hui avec treize des chaînes SVOD thématiques d'Alchimie, les introduisant ainsi auprès d'un large public américain. Ce nouveau partenariat est le premier accord de distribution d'Alchimie aux États-Unis depuis le lancement de la Société dans ce pays en février 2021.



« Alchimie est ravi de présenter ses chaînes thématiques au public américain via le nouveau service de Struum. Struum est une plateforme remarquable et facile d'utilisation, permettant au public américain de découvrir et d'accéder à des émissions premium de producteurs de renommée internationale sur les chaînes SVOD thématiques d'Alchimie » déclare Anthony Brown, CEO d'Alchimie US.