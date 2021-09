Alchimie poursuit son développement avec la signature de nouveaux accords de distribution en France et en Espagne

- Distribution de CultivonsNous.tv sur les box d'Orange et sur Amazon Prime Video

- L'application TVPlayer Go ! et ses 14 chaînes désormais accessibles sur la plateforme espagnole Movistar



Paris, le 21 septembre 2021 - 17h45 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 - ALCHI - Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des

chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce la signature de nouveaux accords de distribution avec Orange, Amazon Prime Video et la

plateforme espagnole Movistar.



Nicolas d'Hueppe, PDG et Fondateur d'Alchimie déclare : « Nous sommes très fiers de la signature de ces nouveaux accords de distribution avec des acteurs de premier plan. Depuis le début de l'année,

Alchimie a renforcé ses partenariats de distribution avec des leaders du secteur que ce soit avec Samsung, Altice, Rakuten et maintenant Orange, Amazon Prime Video ou encore Movistar.

Ces nombreux accords illustrent l'appétence des plateformes pour les contenus thématiques, conçus pour séduire un public aux intérêts divers et variés ».