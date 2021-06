Alchimie et Altice signent un partenariat privilégié pour la distribution de contenus premium, à travers la nouvelle plateforme RMC BFM Play

Lancement de RMC BFM Play, la nouvelle plateforme VOD gratuite de TV en direct, de replays et de contenus exclusifs d'Altice

Alchimie fournira un ensemble de documentaires premium (400 heures) extraits de son vaste catalogue de programmes



Paris, le 24 juin 2021 - 17h45 CEST - Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), et Altice, premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France, lancent aujourd'hui un partenariat stratégique portant sur la fourniture de plus de 400 heures de contenus premium.



Arthur Dreyfus, Directeur général de Altice Media indique « Avec RMC BFM Play, nous lançons une nouvelle plateforme encore plus complète, qui intègre non seulement la qualité éditoriale et la diversité de nos contenus, mais aussi les meilleures performances technologiques d'une appli fluide et intuitive, pour répondre chaque jour un peu plus aux nouveaux usages des téléspectateurs et renforcer ainsi notre place de premier groupe broadcast sur le digital ».



Jean-Michel Neyret, Directeur Général Délégué d'Alchimie, ajoute : « C'est une grande fierté pour les équipes Alchimie de pouvoir contribuer à ce lancement. Celui-ci vient conforter notre stratégie consistant à permettre aux contenus de qualité, souvent méconnus, d'être exposés à travers des plateformes digitales, là où convergent les nouveaux usages ».