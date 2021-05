Alchimie et All3Media International s'unissent pour distribuer des documentaires sur la famille royale britannique, et coéditer la chaîne OTT Inside Outside

o Alchimie assurera la diffusion des documentaires d'All3Media International sur la famille royale britannique auprès de ses abonnés francophones

o Alchimie et All3Media International coéditeront la chaîne SVOD « Inside Outside » aux Etats-Unis



Paris, le 25 mai 2021 - 17h45 CEST - Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), et All3Media International, l'un des principaux distributeurs britanniques indépendants de programmes et de formats TV, lancent aujourd'hui un partenariat stratégique de contenus portant sur la coédition de la chaîne OTT thématique primée Inside Outside aux Etats-Unis. Cet accord prévoit également l'intégration de 400 heures de contenus premium (factual content) d'All3Media International au sein du catalogue francophone des chaînes thématiques SVOD d'Alchimie.