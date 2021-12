Alchimie annonce une consolidation de sa gouvernance

Paris, le 8 décembre 2021 – 18h00 CET – ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents (la « Société »), annonce une consolidation de sa gouvernance.



Nicolas d’Hueppe, Fondateur et Président du Conseil d’Administration d’Alchimie déclare : « 2021 fut une année mouvementée d’un point de vue professionnel et personnel, mettant à rude épreuve la gouvernance d’Alchimie. Je suis ravi de la nomination de Pauline. Son profil expérimenté, sa connaissance fine des acteurs du secteur seront des atouts précieux pour réussir la nouvelle étape de déploiement. Alchimie a fait le choix de confier cette tâche à une personne d’expérience qui permettra également de renforcer significativement la gouvernance de la Société avec la dissociation des deux rôles ».



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie commente : « Je suis très heureuse et enthousiaste à l’idée de rejoindre les équipes d’Alchimie qui portent un projet disruptif et ambitieux. Bénéficiant de fondamentaux solides, Alchimie propose une offre en phase avec les nouveaux modes de consommation des contenus. J’ai hâte de poursuivre le développement de la plateforme en proposant toujours plus de contenus premium et affinitaires à nos abonnés actuels et futurs ».