Alchimie annonce ses résultats annuels 2021 et confirme ses objectifs 2022

▪ Chiffre d’affaires de 32,2 M€, en hausse de +11,3% par rapport à 2020

▪ Marge brute de 51% en hausse de 9,4% et stabilité du résultat opérationnel

▪ Position de trésorerie à fin 2021 de 7,0 M€, visibilité financière assurée

▪ Confirmation des objectifs 2022 : chiffre d’affaires supérieur à 20 M€, atteinte de la rentabilité opérationnelle et d’un EBITDA positif



Paris, le 26 avril 2022 – 17h45 CEST - ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce aujourd’hui ses résultats annuels consolidés pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 arrêtés par le Conseil d’administration du 20 avril 2022.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice générale d’Alchimie déclare : « L’exercice 2021 fut une année mouvementée pour Alchimie à la suite d’un accident de santé de son fondateur, Nicolas d’Hueppe, qui s’est éloigné des affaires de la Société. Mon arrivée en fin d’année dernière a pour objectif de réorganiser la Société avec une adaptation de son modèle visant une croissance saine et rentable. Quatre mois après ma nomination, les orientations stratégiques validées par le Conseil d’Administration sont implémentées et Alchimie est maintenant sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs 2022 ».