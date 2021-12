Alchimie annonce sa participation à la conférence virtuelle UBS Global TMT, le 7 décembre prochain

Paris, le 2 décembre 2021 – 17h45 : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes

thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce avoir été invitée à la conférence UBS Global TMT qui aura lieu du 6 au 8 décembre.



Nicolas d’Hueppe, Fondateur et CEO d’Alchimie, présentera le groupe lors de la conférence UBS Global TMT le 7 décembre.



La conférence virtuelle UBS Global TMT est un événement majeur de trois jours pour les investisseurs américains et internationaux. Elle consiste en des présentations, des tables rondes et des rencontres

individuelles avec un large panel de sociétés sélectionnées dans les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications au niveau mondial. Environ 170 sociétés feront des présentations

lors de la conférence.