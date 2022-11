Alchimie annonce le lancement de ses chaînes SVOD EXQUIS.TV et SCENE DE CRIME.TV sur les TV connectées

Paris, le 29 novembre 2022 – 17h45 CET : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement en FAST des chaînes SVOD EXQUIS.TV, une chaîne dédiée à la gastronomie française, et Scenedecrime.TV, la première chaîne SVOD entièrement consacrée aux affaires criminelles, sur les TV connectées Samsung, LG, Xiaomi et Rakuten.



Pauline Grimaldi d’Esdra, Directrice Générale d’Alchimie souligne « Ces deux lancements confirment le dynamisme d’Alchimie sur le marché porteur du FAST dans notre capacité à concevoir, animer et monétiser les chaînes et les contenus de nos partenaires ».



