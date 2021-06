Alchimie annonce le lancement de sa 100e chaîne SVOD avec Point de Vue

Paris, le 28 juin 2021 - 17h45 CEST - Alchimie, plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD), annonce aujourd'hui le lancement de sa 100ème chaîne avec pointdevue.tv, la chaîne SVOD de référence dédiée aux familles royales et people d'exception.



Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Directrice de la rédaction du magazine Point de vue indique : "C'est un vrai bonheur, pour toute l'équipe, de pouvoir enfin dévoiler www.pointdevue.tv à notre audience de passionnés. Avec notre nouvelle plateforme VOD, la rédaction vous permet, à travers des documentaires et des fictions de grande qualité, d'ouvrir les portes des palais les mieux gardés, de plonger au cœur des mariages princiers et des plus belles histoires d'amour, d'aller à la rencontre des rois, mais aussi des artistes, des créateurs et de tous ceux qui inventent le monde de demain. S'évader, vibrer, rêver, se cultiver tout en se divertissant, c'est possible avec www.pointdevue.tv... Merci à Alchimie pour cette collaboration qui offre à la rédaction un magnifique espace d'expression pour mieux satisfaire nos lecteurs".



Eric Van Eeckhout, VP Growth & Innovation chez Alchimie, ajoute : "Nous avons relevé avec Point de vue le défi de créer cette chaîne unique en Europe. www.pointdevue.tv propose chaque mois un catalogue d'exception sélectionné avec l'exigence reconnue de l'équipe de rédaction du magazine, prolongeant ainsi le rêve que nous offre Point de vue depuis 75 ans".