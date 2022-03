Alchimie annonce le lancement de la chaîne SVOD Point de Vue TV sur la box d’Orange [1]

Paris, le 15 mars 2022 – 17h45 CET : ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents, annonce le lancement de la chaîne SVOD Point de Vue sur la box d’Orange [1], chaîne de référence dédiée aux familles royales et people d’exception.



Lancée à l’été 2021, la chaîne www.pointdevue.tv, propose aux téléspectateurs le meilleur de l’actualité royale, de l’histoire, de la culture et du patrimoine. Ce sont près de 100 heures de programmes, de documentaires et de fictions, avec des nouveautés et des exclusivités qui sont proposées chaque mois.



La chaîne est co-éditée par Point de Vue, le célèbre magazine consacré aux têtes couronnées, et la channel factory Alchimie.



Pauline Grimaldi d'Esdra, Directrice Générale d’Alchimie, commente : « Le lancement de la chaîne www.pointdevue.tv sur Orange s’inscrit dans la continuité des orientations stratégiques présentées en début d’année, à savoir le recentrage sur des chaînes leaders à fort potentiel dont Point de Vue TV fait indéniablement partie. Nous avons co-édité cette chaîne dans le but de prolonger le rêve des téléspectateurs. Dans cette optique, nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec Orange et d’offrir à leurs abonnés des contenus thématiques affinitaires premium ».



[1] Sur les décodeurs de dernière génération