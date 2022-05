Alchimie annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2022 et rappelle les modalités de participation

Paris, le 18 mai 2022 – 17h45 CEST - ALCHIMIE (FR0014000JX7 – ALCHI – Eligible PEA-PME), plateforme OTT (Over the Top) de vidéos à la demande par abonnement (SVOD) proposées via des chaînes thématiques originales et exclusives, coéditées avec des groupes de médias et des talents (la « Société »), annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du mercredi 8 juin 2022 qui se tiendra à 9h30.



L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le projet du texte des résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à l’assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) le 04 mai 2022.



L’ensemble des documents ou informations relatifs à l’Assemblée Générale Mixte ainsi que le formulaire unique de vote sont accessibles via la rubrique « Investisseurs » du site Internet de la Société au sein de l’espace Actionnaires.