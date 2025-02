Alcentra sécurise plus d’1 milliard de dollars d’engagements pour ses stratégies CLO

(AOF) - Alcentra, gestionnaire d’actifs mondial spécialisé dans le crédit alternatif et filiale de Franklin Templeton, annonce avoir attiré plus d’un milliard de dollars d’engagement pour ses stratégies dédiées aux CLO (Collateralised Loan Obligations). Ces fonds seront principalement investis dans des tranches mezzanine et equity de CLO via la plateforme d’investissement d’Alcentra dédiée aux CLO de tiers.

Une partie du capital contribuera également au deuxième fonds captif d'Alcentra consacré aux CLO européens, permettant ainsi d'atteindre environ 4 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les CLO européens au cours des trois prochaines années.

Alcentra gère actuellement plus de 18 milliards de dollars d'actifs, répartis entre les prêts européens, l'émission de CLO en Europe et les tranches de CLO de tiers à l'échelle mondiale, via ses stratégies European Liquid Credit et Structured Credit.