Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Albioma intégrera vendredi prochain l'indice SBF 120 Reuters • 15/06/2020 à 07:48









PARIS, 15 juin (Reuters) - Le producteur d'énergie renouvelable Albioma SA ABIO.PA annonce lundi: * SON ENTRÉE DANS L'INDICE SBF 120 * CETTE DÉCISION PRENDRA EFFET À COMPTER DU 19 JUIN 2020, APRÈS LA CLÔTURE DU MARCHÉ * "AVEC UNE CAPITALISATION D'UN MILLIARD D'EUROS EN FORTE CROISSANCE SOUTENUE PAR UNE LIQUIDITÉ ÉLEVÉE, NOUS CHANGEONS DE STATUT BOURSIER ET DONNONS AINSI À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE", COMMENTE SON PDG FRÉDÉRIC MOYNE DANS UN COMMUNIQUÉ. Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ABIO.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ALBIOMA Euronext Paris +2.52%