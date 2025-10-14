Albertsons revoit à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels grâce à la forte croissance des pharmacies et du numérique

par Prerna Bedi

Albertsons ACI.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour l'ensemble de l'année, mardi, citant la résistance de la demande dans ses pharmacies et la croissance continue des commandes en ligne, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 8 % dans les premiers échanges.

L'épicier basé à Boise, Idaho, capitalise sur la demande croissante de livraison le jour même et gagne des parts de marché grâce aux fermetures de pharmacies traditionnelles, tandis que les acheteurs touchés par l'inflation choisissent de plus en plus des produits de marque privée, soutenant ainsi la performance de ses propres marques.

L'activité pharmaceutique de la société a fait un bond de 19 % en glissement annuel au cours du trimestre, grâce à de fortes ventes de médicaments GLP-1 et à la migration des clients des magasins concurrents qui ont fermé, a déclaré la directrice générale Susan Morris lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

"L'engagement accru des ménages omnicanaux contribue à accroître la valeur à vie, en particulier lorsqu'il est associé à des achats en pharmacie", a déclaré Michael Montani , analyste chez Evercore ISI.

Albertsons prévoit maintenant un bénéfice annuel ajusté par action de 2,06 $ à 2,19 $, en hausse par rapport à 2,03 $ à 2,16 $, et une croissance des ventes identiques de 2,2 % à 2,75 %, en hausse par rapport à 2,0 % à 2,75 %.

La pression continue sur les prix exercée par Walmart, les clubs-entrepôts et les hard discounters pèse sur la trajectoire des marges et des parts de marché d'Albertsons, a ajouté Montani.

Les dépenses consacrées aux programmes de fidélisation et aux remises ont augmenté les ventes numériques de 23 %, mais ont pesé sur la rentabilité, la marge brute passant de 27,6 % l'année précédente à 27,0 %.

La société a annoncé des ventes de 18,92 milliards de dollars pour le deuxième trimestre clos le 6 septembre, dépassant de peu les attentes du marché qui étaient de 18,9 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté était de 44 cents par action, supérieur aux attentes des analystes (40 cents).

La société a également augmenté son plan de rachat d'actions de 750 millions de dollars.